Спорт

«Псков-747» стал победителем Reval Cup 2018

В Таллине завершился международный юношеский турнир по футболу Reval Cup 2018 среди команд 2001-2002 годов рождения. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в соревнованиях принимали участие 10 команд из Швеции, Латвии, России и Эстонии.

Первое место в турнире заняла команда «Псков-747» (тренеры Андрей Колышев и Юрий Баскаков), второе - «Рижская футбольная школа», «Нымме Юнайтед» из Таллина на третьем месте.

На групповой стадии соревнований псковские футболисты обыграли сверстников из команд «Осмо» (7:0, Швеция), «Рапламаа» (3:0, Эстония), «Нымме Юнайтед» (4:2, Эстония) и «Таммека» (2:0, Эстония). Таким образом «Псков-747», одержав четыре победы, уверенно вышел в финал.

В решающем матче Reval Cup псковские футболисты были сильнее «Рижской футбольной школы»» (2:1).

Список лучших снайперов турнира с восемью возглавил мячами Михаил Севастьянов. Кроме того, в составе «Псков-747» голы забивали: Всеволод Федоров (3), Даниил Устинов (2), Павел Панков (2), Арсений Ягодкин, Артем Дубовский, Александр Коренблюм.