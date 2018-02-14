Спорт

У французской фигуристки обнажилась грудь во время выступления на Олимпиаде

Утром в понедельник, 19 февраля, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане танцевальные пары катали короткий танец. Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли лишь шестое место, а лучшим моментом состязаний стало выступление французской пары, двукратных чемпионов мира Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон. У девушки расстегнулось платье, и, как пишет sports.ru, их катание стало еще интереснее.

«Мой костюм раскрылся. Такое случилось впервые. Однако я старалась оставаться сфокусированной и хотела закончить программу без других эксцессов. Мой самый страшный кошмар произошел на Олимпиаде. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать», - сказала Пападакис после проката.

Пападакис и Сизерон пока вторые, лидируют канадцы Тесса Виртью и Скотт Моир, которые сегодня обновили свой же мировой рекорд (83,67).

Произвольная программа – во вторник, 20 февраля, в 4.00 мск. Борьбу за золотые медали поведут французы и канадцы, а на бронзу – целая очередь претендентов. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, у которых произвольный танец гораздо сильнее короткого, тоже в числе соискателей.