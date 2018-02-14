Спорт

Россиянин покинул Олимпийскую деревню после обвинений в допинге

Бронзовый призер Олимпиады-2018, российский керлингист Александр Крушельницкий, которого заподозрили в приеме мельдония, сдал аккредитацию на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и покинул Олимпийскую деревню, сообщило 19 февраля агентство Reuters, ссылаясь на представителя российской делегации.

Как пишет Snob, в воскресенье, 18 февраля, стало известно, что в допинг-пробе А российского спортсмена нашли следы мельдония, запрещенного к приему с 2016 года. Ожидается, что допинг-пробу Б вскроют 19 февраля.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс допустил, что мельдоний могли помешать в еду или воду Крушельницкого. «Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий», - сказал Адамс. Он отметил, что не знает о том, что кто-то из спортсменов сдал аккредитацию на Игры-2018.

Крушельницкий выиграл бронзу Олимпиады вместе с женой Анастасия Брызгалова - они стали третьими в соревнованиях смешанных пар по керлингу.

Мельдоний - это запрещенный препарат, который усиливает кровоток и позволяет лучше переносить физические нагрузки.