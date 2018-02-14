Спорт

«Супер фитнес» предлагает лекарство от стресса - занятия тай-бо

Спортивный клуб «Супер фитнес» открывает новое анти-стресс направление - тай-бо и приглашает всех желающих попробовать бесплатно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, занятия подойдут для всех, кто хочет подготовиться к весне и избавиться от негатива.

«Тай-бо - это своего рода боевое искусство с восточной этикой, философией и стратегией воина. Если точнее, тай-бо является боевой аэробикой», - пояснили в клубе.

«Что в занятиях тай-бо привлекает женщин? Во-первых, быстрое сжигание калорий, а также тай-бо - это отличный способ избавиться от стресса и негативных эмоций. Месяц регулярных тренировок, и вы теряете 4 кг ненужного веса, сжигается около 650 Ккал за час. Правильно подобранные упражнения являются хорошим сжигателем жиров, без диеты и лекарств. Закладывается потенциал активной жизни, бодрого духа и крепости тела!» - подчеркнули в фитнес-центре.

Тренировки проходят по понедельникам и средам, время занятий: 19.30-20.25. Инструктор: Владимир Денисьев.



Запишись сразу и попробуй бесплатно: 56-60-80.



Подробнее читайте на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.