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Спорт

Пскович Александр Матвеев привез «золото» и «серебро» с чемпионата мира по гребле indoor

19.02.2018 18:10|ПсковКомментариев: 0

Воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области Александр Матвеев с триумфом возвращается с чемпионата мира по гребному спорту в дисциплине indoor, который прошел 17 - 18 февраля в американском городе Александрия. Он был единственным представителем России на  чемпионате и выступал в категории до 19 лет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в первый соревновательный день спортсмен завоевал серебряную медаль в дисциплине «2000 метров на концепте», уступив американцу, но превзойдя немецкого гребца. Позади него оказались 70 спортсменов, представителей США.

Во второй день в дисциплине «кто дальше за 20 минут» Александр Матвеев преодолел на гребном тренажере почти шесть километров, оторвавшись на четверть километра от ближайшего преследователя. Этого было достаточно, чтобы завоевать «золото» в копилку страны.

Тренирует Александра Матвеева его отец, бронзовый призер Олимпиады в Атланте Сергей Матвеев.

Теги: #гребной спорт #Псковская область #indoor
Источник: Псковская Лента Новостей
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