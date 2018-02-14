Спорт

Чемпионат СЗФО по грэпплингу пройдет в Писковичах 24 и 25 февраля

24 и 25 февраля в деревне Писковичи Псковского района состоится официальный чемпионат Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг с отбором на чемпионат и России и присвоением разряда «кандидат в мастера спорта».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной федерации панкратиона и грэпплинга, 24 числа с 18 по 20 часов в бойцовском клубе XFIGHT (ул. Я.Фабрициуса, 10, 3-й этаж) будет проходить взвешивание спортсменов.

24 февраля в спортивном центре «Видный» (Писковичи, ул. Гецентова, 1) с 9.00 до 10.00 пройдет довзвешивание, а с 10 до 20 часов — поединки.

Соревнования проходят по олимпийской системе. Вход для зрителей свободный.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Данная борьба не включает в себя нанесение ударов и использование оружия. Стремление закончить поединок досрочно, с помощью болевого или удушающего приема, является отличительной особенностью грэпплинга, так как в некоторых видах борьбы основной целью является либо позиционное доминирование (вольная и греко-римская борьба), либо получение очков за определённое количество бросков и других технических действий (дзюдо и самбо), после чего спортсмену присуждается победа. Другой отличительной чертой грэпплинга является форма. Одежда спортсмена состоит из шорт и рашгарда (обтягивающей футболки с коротким и длинным рукавом). Важно, что одежда должна полностью прилегать к телу, чтобы во время схватки не давать никому преимущества.

Техника грэпплинга представлена широким спектром методов, таких как: клинч, бросок и сваливание, болевой приём и удушение, позиционная борьба, ускользание, перевороты (свипы).

В современной России грэпплинг является дисциплиной олимпийского вида спорта – спортивная борьба. В Псковской области развитием грэпплинга занимается федерация панкратиона и грэпплинга Псковской области.