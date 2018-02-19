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Спорт

Печерянин пробежит марафон на Кипре, а затем отправится на чемпионат мира по зимнему плаванию в Таллин

20.02.2018 12:24|ПсковКомментариев: 1

Печорский марафонец Владимир Сухоруков пробежит марафон на Кипре, а затем отправится на чемпионат мира по зимнему плаванию в Таллин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сам спортсмен.

Уже 4 марта он примет участие в 20-м Кипрском марафоне. «Бежал марафон на Кипре в прошлом году. В этом году он юбилейный, участников больше. Есть что посмотреть, окрестности Пафоса очень интересные», - отметил Владимир Сухоруков.

Марафонец рассказал, что старт будет дан от скалы, где, по преданию, родилась Афродита. «Я не претендую на высокие места. Главная цель - преодолеть дистанцию и получить удовольствие. Но, как любой участник, я получу медаль и диплом участия», - рассказал он.

А сразу же по прибытию, 6 марта, Владимир Сухоруков примет участие в 11-м чемпионате мира по зимнему плаванию - поплывет 25 метров брассом. Чемпионат мира пройдет в Таллинском морском порту с 6 по 10 марта. 

«Участвовал в предыдущих пяти чемпионатах, очень хорошая организация, придраться не к чему. Россиян участвует много, ведь зимнее плавание в нашей стране набирает обороты. Также уже заявились участники из Марокко, Австралии, Бразилии, Аргентины, Чили, США, свыше 30 стран. Но россиян очень много - это же наш национальный вид спорта и национальная культура», - добавил спортсмен.
 

Источник: Псковская Лента Новостей
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