Спорт

Российские хоккеисты сыграют с норвежцами в четвертьфинале Олимпиады

По итогам квалификационного этапа определились участники четвертьфинала хоккейного олимпийского турнира. Все четыре встречи состоятся в среду, 21 февраля.

Путевку в полуфинал получат победители пар: Чехия — США, Россия — Норвегия, Швеция — Германия и Канада — Финляндия.

Как отмечает Lenta.Ru, в случае победы над норвежцами российские хоккеисты сыграют с чехами или американцами. На групповом этапе команде Олега Знарка удалось обыграть сборную США со счетом 4:0.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная Канады. На Играх в Сочи «кленовые листья» завоевали золотые медали, в финале обыграв команду Швеции. Бронза досталась сборной Финляндии, которая на стадии четвертьфинала выбила из турнира россиян.