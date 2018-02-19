Команда Псковского района победила в чемпионате и первенстве области по спортивному ориентированию

В минувшие выходные, 17-18 февраля, в Великих Луках прошли чемпионат и первенство Псковской области по спортивному ориентированию.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации спортивного ориентирования, организаторы соревнований - областной комитет по физической культуре и спорту и ГБОУ ДО «Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». Непосредственное проведение соревнований осуществляла региональная федерация спортивного ориентирования.
Соревнования проходили в лесном массиве «Сенчитский бор». В них приняли участие более 200 спортсменов из 14 районов и городов нашей области. Победители определялись на маркированных трасах протяженностью от 2 до 10 километра по возрастным группам от 10 до 80 лет.
После первого дня соревнований в командной борьбе в лидеры вышел Псковский район и удержал его до финальных гонок второго дня. Как отметили в федерации, данный результат Псковского района неслучайный. На протяжении последних трех лет спортсмены района не пропускают участие в городских, региональных и всероссийских соревнованиях. Это позволило им набрать огромный соревновательный опыт.
В командной борьбе места распределились:
1 место - Псковский район,
2 место - Великолукский район,
3 место - город Великие Луки.
Победители по возрастным группам:
Илья Варганов - Великолукский р-н
Владислав Николаев - Великие Луки
Алексей Белов - Великие Луки
Кирилл Иванов - Великолукский р-н
Иван Ганин - Великолукский р-н
Георгий Комаров - Великие Луки
Яна Торгашова - Великие Луки
Дарья Матвеенкова - Великолукский р-н
Кира Рудакова - Великие Луки
Галина Дюкова - Великолукский р-н
Светлана Лосева - Куньинский р-н
Александра Петушкова - Великие Луки.
Соревнования прошли в рамках проекта «Спортивная нация, сильная страна», субсидируемого управлением внутренней политики Псковской области.