Спорт

Великолукский «Экспресс» примет участие в турнире «Ворошиловские стрелки - 2018»

22 и 23 февраля в Москве пройдет XI традиционный турнир ДФЛ среди юных футболистов 2009 г. р., посвященный памяти В. Ф. Ворошилова «Ворошиловские стрелки - 2018». Великие Луки на этом турнире из 20 участников будет представлять команда «Экспресс» под руководством Вячеслава Исаева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клуба, матчи в группах пройдут по круговой системе. Состав команды: 4 полевых игрока и вратарь. Матч состоит из двух таймов по 15 минут и одного 5-минутного перерыва.

На первом этапе великолучанам предстоит помериться силами с ровесниками по группе «Подводники». В роли соперников «Экспресса» в этой группе выступят калужское «Торпедо», московское «Чертаново» и череповецкий «Алмаз». Именно в такой последовательности подопечные Вячеслава Исаева проведут 22 февраля 3 игры группового этапа.