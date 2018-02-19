Спорт

В Великих Луках стартовал ежегодный легкоатлетический пробег памяти Александра Матросова

Сегодня, 22 февраля, в Великих Луках стартовал ежегодный легкоатлетический пробег-эстафета, посвященный 75-й годовщине подвига Александра Матросова.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по традиции в соревнованиях принимают участие сборная учащихся города, а также сборная академии физической культуры и спорта.

В 09.00 у памятника А. Матросова в городе состоялся торжественный митинг, старт эстафетному бегу был дан в 09.30. Эстафета проходит по маршруту: Великие Луки - Чернушки (Локнянский район) (место подвига А. Матросова). Дистанция пробега-эстафеты - 74 км.