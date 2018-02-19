Спорт

Лучших пловцов определили в Пскове в рамках проекта «Детский спорт»

Турнир по плаванию прошел в бассейне «Универсант» Псковского государственного университета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», спортивное мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт».

В состязаниях приняли участие более 100 ребят - студенты вуза, учащиеся школ и колледжей. «Наш проект дает дополнительную возможность собрать детей, провести соревнования. Спортивная нация – сильная Россия! Чем больше детей у нас будут заниматься спортом, тем сильнее будет страна», - сказал председатель общественного совета партпроекта «Детский спорт» в регионе Алексей Никитин.

Первые места в смешанной эстафете 3х50 заняли команды школы №20 города Пскова и физико-математического факультета ПсковГУ. В личном первенстве «золото» завоевали школьники Игорь Шарыпкин и Анна Николаева, студенты Сергей Сигионов и Алена Иванова.

Победителям и призерам были вручены медали, кубки и мягкие игрушки. О наградах позаботился координатор партпроекта «Детский спорт» в Псковской области, заместитель председателя регионального парламента Юрий Сорокин.

