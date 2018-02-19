Спорт

Российского керлингиста лишили медали Олимпиады-2018 за мельдоний

Результаты выступления российского керлингиста Александра Крушельницкого на Олимпиаде аннулированы решением Спортивного арбитражного суда, он лишен медали, пишет «Интерфакс».

«Индивидуальные результаты спортсмена аннулированы. Он лишен медали, диплома, призов», - говорится в решении, размещенном на сайте суда. Также он отстранен от дальнейшего участия в ОИ-2018.

Медали лишается и партнерша спортсмена, его супруга Анастасия Брызгалова, в паре с которой Александр Крушельницкий выиграл бронзу в дабл-миксте.

Теперь в активе россиян 12 медалей - четыре серебряные и восемь бронзовых. На позициях олимпийской команды в медальном зачете это не отразилось: она оставила за собой 20-е место. Если говорить о зачете по общему количеству наград, то россияне теперь делят седьмое-восьмое места с Австрией; до этого занимали чистое седьмое место.

20 февраля на сайте Олимпийского комитета России было опубликовано официальное заявление делегации «Олимпийские атлеты из России», в котором сообщалось, что проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

Сам спортсмен категорически отверг подозрения в употреблении запрещенных препаратов.