Спорт

Жители Псковской области выйдут на старт «Лыжни России» 24 февраля

Псковская область в 14-й раз проведет Всероссийские соревнования «Лыжня России». В этом году массовый забег пройдет 24 февраля на базе лыжно-биатлонного центра «Юность» в Островском районе.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, свое участие в мероприятии подтвердили все муниципалитеты региона. Всего в этот день на лыжи встанут около 1,5 тысяч любителей зимнего вида спорта.

Принять участие в массовом забеге может любой желающий, независимо от возраста. Главное условие — наличие допуска врача.

Для самых маленьких спортсменов (2009 года рождения и младше) организаторы подготовили дистанцию в 2 километра. Юношам и девушкам 2000 года рождения и моложе предстоит преодолеть 5 километров лыжной трассы, а взрослым — 10 километров.

Также в этом году подготовлена традиционная дистанция для VIP-персон протяженностью 2 километра.

На память о «Лыжне России» все участники получат шапочку и нагрудный номер.

Победителей каждой категории ждут кубки, медали и дипломы Министерства спорта Российской Федерации, а детям также вручат спонсорские подарки и сувениры.

У жителей региона еще есть возможность подать заявку на участие в соревнованиях до 18 часов 22 февраля. Мандатные комиссии находятся в Псковской спортивной школе «Ника», на кафедре лыжного спорта Великолукской государственной академии по физической культуре и спорту и на муниципальном стадионе в Острове. Кроме того, заявиться можно и непосредственно в день соревнований на базе «Юность».

Отметим, Всероссийские соревнования «Лыжня России» уже прошли в 74 регионах страны. Организатор мероприятия в Псковской области - госкомитет Псковской области по физической культуре и спорту.