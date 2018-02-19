Спорт

Около 1,5 тысяч жителей Псковской области сегодня выйдут на «Лыжню России»

Сегодня, 24 февраля, Псковская область в 14-й раз проведет Всероссийские соревнования «Лыжня России». В этом году массовый забег пройдет на базе лыжно-биатлонного центра «Юность» в Островском районе.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, свое участие в мероприятии подтвердили все муниципалитеты региона. Всего сегодня на лыжи встанут около 1,5 тысяч любителей зимнего вида спорта разного возраста, получивших допуск врача.

Для самых маленьких спортсменов (2009 года рождения и младше) организаторы подготовили дистанцию в 2 километра. Юношам и девушкам 2000 года рождения и моложе предстоит преодолеть 5 километров лыжной трассы, а взрослым - 10 километров.

Также в этом году подготовлена традиционная дистанция для VIP-персон протяженностью 2 километра.

На память о «Лыжне России» все участники получат шапочку и нагрудный номер.

Победителей каждой категории ждут кубки, медали и дипломы министерства спорта Российской Федерации, а детям также вручат спонсорские подарки и сувениры.

Отметим, Всероссийские соревнования «Лыжня России» уже прошли в 74 регионах страны.