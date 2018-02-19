Спорт

Испытание ванны бассейна прошло в строящейся «двойке» в Великих Луках

Строительство «двойки» в Великих Луках на улице Дружбы идет полным ходом. Как сообщил на своей странице в соцсети председатель городского комитета по физической культуре и спорту Андрей Беляев, на сегодняшний день строители приступили к отделочным ремонтам. Работы идут и внутри, и снаружи. А вчера было проведено испытание ванны бассейна.

В новом спортивном сооружении будет два бассейна, зона спортивных и тренажерных залов, зал сухого плавания, где будут ставить технику пловцам. Кроме того, в ФОКе будет функционировать ледовая площадка. Здание будет приспособлено для маломобильных групп населения.

Спортивное сооружение строится в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» при поддержке администраций города и области.