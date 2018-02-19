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Спорт

Спортивный праздник состоялся в Отделе Росгвардии по Псковской области

23.02.2018 13:35|ПсковКомментариев: 0

В Отделе Росгвардии по Псковской области, прошли соревнования, посвященные Дню защитника Отечества.

 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, перед началом праздничных спортивных мероприятий состоялся митинг, выступая на котором, командир ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Дмитрий Салихов отметил, что служба в Росгвардии неразрывно связана с физической подготовкой и спортом, укрепляющих здоровье сотрудников, что способствует качественному выполнению оперативно-служебных задач.

Затем среди команд территориального органа управления, ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны состоялись состязания по волейболу и настольному теннису.

По итогам соревнований лучшими по волейболу стали представители управления территориального органа, второе место заняли бойцы СОБРа, замкнула  тройку призеров команда ОМОНа.

Первое место по настольному теннису занял росгвардеец из вневедомственной охраны майор полиции  Андрей Евдокимов.

По итогам соревнований, лучшие спортсмены и команды были поощрены дипломами и кубками.

Источник: Псковская Лента Новостей
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