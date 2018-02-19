Спорт

В хоккейном финале Олимпиады встретятся команды России и Германии

Полуфинальный матч мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане между сборными Канады и Германии завершился победой европейской команды со счетом 4:3. В решающей встрече Игр-2018 немцы сыграют со сборной России, ранее одолевшей команду Чехии (3:0), сообщает РБК.

Финал состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры - в 7:10 по московскому времени. Матч за третье место с участием Канады и Чехии пройдет в субботу, 24 февраля (в 15:10 мск).

Сборная Германии вышла в финал олимпийского хоккейного турнира впервые в истории. Ранее лучшим результатом немцев были две бронзовые медали. Сборная Германии стала третьей на Играх-1932 в Лэйк-Плэсиде. Команда ФРГ завоевала бронзовую награду в 1976 году в Инсбруке.

На 15-й минуте полуфинального матча Игр-2018 сборная Германия реализовала преимущество в два игрока. Брукс Мацек получил шайбу от Доминика Кахуна, сместился в центр и точно бросил над плечом канадского голкипера Кевина Пулена.

В начале второго периода немецкие хоккеисты забросили вторую шайбу. Патрик Хагер убежал в контратаку по правому борту и прострелил вдоль ворот. Маттиаса Плахту оставили одного у ворот, и нападающий удвоил преимущество немцев.

На 27-й минуте преимущество сборной Германии выросло до трех шайб. Канадцы допустили потерю в средней зоне, Давид Вульф перехватил шайбу и пробросил ее на Марселя Гоча. Капитан немецкой команды обыграл соперника и выдал передачу на пятачок Франку Мауэру, который не промахнулся.

Сразу же после этого канадцы отыграли одну шайбу, реализовав численное преимущество. Максим Норо сделал передачу от правого борта на Криса Ли и тот выложил шайбу под бросок Жильберу Брюле.

На 33-й минуте Пулен пропустил четвертую шайбу. Сборной Германии на розыгрыш большинства хватило трех секунд. После выигранного вбрасывания Феликс Шютц отбросил шайбу на синюю линию под бросок Плахте, а Патрик Хагер удачно подставил клюшку.

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В третьем периоде канадцы забросили лишь две шайбы. На 43-й минуте Кристиан Томас убежал по левому флангу и выложил шайбу Мэту Робинсону. Защитник ЦСКА на пятачке переиграл немецкого вратаря Дэнни аус ден Биркена.

Окончательный счет на 50-й минуте установил Дерек Рой. Он получил передачу от Криса Ли и прострелил на пятачок. Шайба рикошетом от конька игрока сборной Германии влетела в ворота.