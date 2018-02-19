Спорт

Россияне Большунов и Ларьков завоевали серебро и бронзу в лыжном марафоне на Олимпиаде

Россиянин Александр Большунов завоевал серебряную медаль в лыжном забеге на 50 км в рамках зимних Игр-2018 в Пхенчхане. Еще один россиянин, Андрей Ларьков – третий. Об этом сообщает «Интерфакс».

Победителем гонки стал финский лыжник Ийво Нисканен. Таким образом, в копилке олимпийской команды России теперь 16 медалей – одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых. Больше всех медалей среди российских спортсменов завоевали лыжники – восемь.

Ранее Денис Спицов выиграл бронзу в индивидуальной гонке свободным стилем, Большунов взял бронзу в индивидуальном спринте классическим стилем. Оба завоевали серебро в командном спринте, а в компании с Ларьковым и Алексеем Червоткиным аналогичную медаль в эстафете. Бронзу получили россиянка Юлия Белорукова в индивидуальном спринте классическим стилем, а также – женская эстафетная команда (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская).

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia (Олимпийский спортсмен из России, логотип OAR – ред.).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.