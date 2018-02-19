Спорт

Бобслеистку Сергееву дисквалифицировали за допинг

Пойманная на допинге в ходе Олимпиады бобслеистка из России Надежда Сергеева признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает «Росбалт». Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все ее результаты на Играх в Пхенчхане (Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек), а также временно дисквалифицировал с правом обжалования этого решения.

«Спортсменка приняла временное отстранение и сохранила за собой право добиваться отмены или сокращения срока дисквалификации», - говорится в релизе суда.

Допинг- проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил и отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б».

Пресс-атташе Федерации бобслея России сообщила ТАСС, что спортсменка уже сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню.

Триметазидин применяется для лечения сердечных заболеваний. В перечень запрещенных веществ WADA он вошел с 1 января 2014 года. СМИ сообщали, что у Сергеевой ранее были проблемы с сердцем, а ее мать работает врачом в Кемеровском кардиоцентре.