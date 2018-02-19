Спорт

Более 2100 участников собрал региональный этап «Лыжни России» в Островском районе

Сегодня, 24 февраля, на лыжных трассах островского лыжно-биатлонного центра «Юность» прошел региональный этап Всероссийских соревнований «Лыжня России».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в празднике здорового образа жизни участвовали 2 тысячи 120 человек. Спортивное мероприятие открыл врио заместителя губернатора Псковской области Николай Цветков. Он приветствовал любителей лыжного спорта от имени врио главы региона Михаила Ведерникова и выразил уверенность, что «сегодня каждый сможет одержать свою победу над собой, продемонстрировать силу воли, умение владения лыжами и своим характером».

Всем любителям здорового образа жизни Николай Цветков пожелал «хорошего настроения, горячего чая после финиша и горячих объятий". Почетное право поднять на флагштоке флаг Российской Федерации было предоставлено победительнице прошлогодней «Лыжни России» Светлане Рябкиной.

Первый старт на пять километров стал одним из самых массовых, на этой дистанции соперничали лыжники от мала до велика. В итоге лучшими стали Дарья Волнейко из Невеля, еще одна невельчанка Дарья Блажевич - серебряный призер соревнований, бронзовая медаль вручена островичке Анастасии Дылдиной. Среди представителей сильной половины человечества весь пьедестал почета у невельчан. Золотую медаль завоевал Никита Шатов, серебряную – Андрей Алещенко, бронзовую – Иван Моисеев.

Второй в этот день была двухкилометровая гонка среди VIP-персон. На старт вышли врио заместителя губернатора Псковской области Николай Цветков, глава администрации Пскова Александр Братчиков, глава Печорского района Дмитрий Сопотов, постоянный участник «Лыжни России», депутат Островского районного Собрания Николай Акиншин и другие. В этой гонке победил депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов.

За VIP-персонами такую же дистанцию преодолели малыши 2009 года рождения и младше. В этой группе отмечали пятерку призеров. У девочек победу одержала Маргарита Белова из Невеля, второе место заняла Ангелина Гордина, на третью ступеньку пьедестала поднялась Вероника Гордина – обе из Печор. Четвертое место заняла Полина Бирюкова из Струг Красных и Елизавета Беляева из Великих Лук.

Победу среди мальчиков одержал Глеб Макеев из Пскова, второе и третье места у юных лыжников из Великих Лук – Серафима Лоськова и Андрея Хотюлева. Четвертым двухкилометровую дистанцию завершил Иван Парфененок из Пустошки, пятым Марк Акимов из Порхова.

Самые взрослые лыжники определяли тройку призеров на дистанции в 10 километров. В этом году, как и на прошлогодней лыжне, победу отпраздновала островичка Светлана Рябкина, второе и третье места завоевали лыжницы из Печор – Анастасия Кутькова и Юлия Иванова.

Среди мужчин победил Георгий Копаев (Псков), второе и третье места заняли спортсмены из Новосибирска Дмитрий Мицура и Юрий Рябко.

Для детей сотрудники островского Центра культуры «Юбилейный» провели разнообразные эстафеты: от прыжков в мешке до перетягивания каната.

На память о «Лыжне России» все участники получили шапочку и нагрудный номер. Победители каждой категории награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации, а дети - спонсорскими подарками и сувенирами.