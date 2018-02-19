Спорт

Псковскому областному Собранию и российским олимпийцам посвятил свою победу в VIP-забеге «Лыжни России» Анатолий Тиханов

Псковскому областному Собранию и российским олимпийцам посвятил свою победу в VIP-забеге регионального этапа Лыжни России» депутат Анатолий Тиханов. Об этом сообщается на странице регионального парламента в социальной сети Instagram.

Напомним, региональный этап всероссийских соревнований прошел сегодня, 24 февраля, на лыжных трассах островского лыжно-биатлонного центра «Юность». В VIP-забеге «Лыжни России» первым финишировал депутат регионального парламента Анатолий Тиханов.

«За Собрание, за олимпийцев! Не первый раз участвую в «Лыжне России»: раньше бегал и десятку, но сегодня ограничился только спринтом, - рассказал Анатолий Тиханов. - Погода супер (мороз не всех испугал), природа красивая, лыжня хорошая – только что после чемпионата по биатлону, музыка играет, народ улыбается. Отличное настроение!».

Дистанция VIP-забега составила 2018 метров, в нем приняли участие «ветераны» лыжни. В гонке стартовали также глава администрации Пскова Александр Братчиков, врио заместителя губернатора Псковской области Николай Цветков, глава Печорского районов Дмитрий Сопотов и другие.

Всего в островской «Лыжне» приняли участие 2120 человек.