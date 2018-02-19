Спорт

Команда России сохранила 15 место в медальном зачете ОИ

Олимпийская команда России завершила очередной соревновательный день Игр-2018 в Пхенчхане на 15-м месте медального зачета. Об этом сообщает «Интерфакс».

В субботу российские спортсмены завоевали две награды, обе - в мужском лыжном марафоне: Александр Большунов стал серебряным призером, Андрей Ларьков - бронзовым. Теперь в активе команды России 16 медалей: одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых.

В воскресенье, заключительный день Олимпиады, российская команда получит, как минимум, «золото» или «серебро» - в зависимости от исхода финала мужского хоккейного турнира между Россией и Германией (начало - 7:10 мск).

Возглавляет зачет по-прежнему Норвегия, у которой 13 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. В тройку лучших входят также Германия (13, 8, 7) и Канада (11, 8, 10).

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.