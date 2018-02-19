Спорт

Олимпийский комитет России назвал главный итог Игр в Пхенчхане

Олимпийский комитет России считает предстоящее восстановление в правах организации и всех российских спортсменов главным итогом Игр-2018 в Пхенчхане, сообщает «Газета.Ru».

«Сегодня исполком МОК принял решение о том, что до завершения Игр в Пхенчхане статус команды «Олимпийские спортсмены из России» остается нейтральным, временное отстранение Олимпийского комитета России сохраняется, в церемонии закрытия наша сборная будет участвовать под олимпийским флагом», - говорится в заявлении ОКР.

В организации заявили, что причиной невосстановления в правах является два нарушения антидопинговых правил. В ОКР надеются, что решение по членству в МОК будет принято в ближайшие дни.

«Статус нашей страны и интересы наших спортсменов являются для нас абсолютным приоритетом. В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр», - отмечают в ОКР.