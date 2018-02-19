Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
выставка шуб скидки 30%
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
обувь Nordman бесплатно в каждый дом
Покупаем жилье выгодно и без риска
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Наша партия - псковичи
Подарки каждый день
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Денег нет, но вы поешьте
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Спорт 19.02.2018 17:240 Открытый региональный турнир по робототехнике Робо-2018 пройдет в Пскове 26 и 27 марта 25.02.2018 12:358 Норвежцы заняли первое место в неофициальном медальном зачете на Олимпиаде-2018 25.02.2018 12:3310 Путин и Медведев поздравили российских хоккеистов с победой на Олимпиаде 25.02.2018 10:510 Рекорды Псковской области установлены на региональном первенстве по плаванию 25.02.2018 10:0292 Хоккеисты из России стали обладателями «золота» на Олимпиаде в Пхенчхане 25.02.2018 09:275 Олимпийский комитет России назвал главный итог Игр в Пхенчхане
Самое популярное 24.02.2018 10:3525 В Псковской области сохранятся аномальные холода 24.02.2018 14:45139 Интерактив: Новгородцы - герои, а псковичи – предатели? 24.02.2018 17:50104 На встрече известных политиков и представителей штаба Грудинина с псковичами не обошлось без провокаций 22.02.2018 16:0812 Водитель такси врезалась в автобус в Пскове 22.02.2018 08:496 Интерактив: Ганзейский дом Батова
 
Спорт

Рекорды Псковской области установлены на региональном первенстве по плаванию

25.02.2018 10:51|ПсковКомментариев: 0

В бассейне спорткомплекса СДЮСШОР по плаванию «Барс» прошло открытое первенство Псковской области по плаванию среди юношей и девушек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, в соревнованиях приняли участие 180 спортсменов 2000-2007 года рождения по квалификации – не ниже III спортивного разряда. Псковскую область представляли команды города Пскова (138 участников) и г. Великие Луки (6 участников). В качестве гостей выступила команда из Республики Карелия – 36 участников.

Одна из решаемых в ходе соревнований задач - выявление сильнейших пловцов и формирование сборных команд по плаванию для участия в первенстве России среди юношей и девушек и во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин».
В старшей возрастной группе среди юношей на трех дистанциях победил гость из Карелии Аркадий Дорофеев. Псковские пловцы - кандидаты в мастера спорта Станислав Домиенко, Станислав Степанов, Александр Мятыгин и представители команды Республики Карелия Артем Махилев и Александр Торопов победили на двух дистанциях. По одной победной дистанции у псковичей - кандидатов в мастера спорта Артема Савельева и Дениса Колесника и карельского пловца Микаэля Мякинена.

Среди девушек в старшей возрастной группе наиболее успешно выступили кандидаты в мастера спорта Кристина Каденова, Каролина Мордовцева (Псков) и Нелина Томко из Карелии. У них по три победных дистанции. Анна Николаева (Псков), Алина Иудкина и Дарья Павлова (Республика Карелия) победили на двух дистанциях каждая, кандидаты в мастера спорта Лина Салихова и Мария Фомина (Псков) одержали победу единожды.

Представители младшей возрастной группы кандидат в мастера спорта Андрей Селягин (Псков) и Алевтина Тихонова (Великие Луки) по пять раз поднимались на высшую ступеньку пьедестала почета. У великолучанки Алены Савуновой и псковской пловчихи Татьяны Степановой – по четыре победных дистанции. Варвара Степанова, Денис Зызин (Псков) и Егор Олешкевич (Карелия) стали победителями трижды.

В ходе соревнований четырнадцать псковских пловцов выполнили нормативы очередных спортивных разрядов.

Рекорды Псковской области установили кандидаты в мастера спорта Андрей Селягин (для возраста 13 лет на дистанции 200 м на спине) и Станислав Степанов (для возраста 14 лет на дистанции 200 м комплексное плавание). Абсолютный рекорд Псковской области установила кандидат в мастера спорта Каролина Мордовцева на дистанции 50 м вольный стиль.

Теги: #плавание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Радуют ли вас короткие рабочие недели и большое количество «красных дней» в календаре?
В опросе приняло участие 699 человек
Лента новостей
Последние новости
25.02.2018, 14:171 В музее-квартире Ленина в Пскове открылась выставка «Рождение легенды» 25.02.2018, 13:413 США подозревают Россию в кибератаках на Олимпиаду в Пхенчхане 25.02.2018, 13:190 До 5 лет лишения свободы грозит в России за жестокое обращение с животными, напоминают псковичам в полиции 25.02.2018, 13:046 В Пскове открылся шоу-рум испанской сантехники
25.02.2018, 12:358 Норвежцы заняли первое место в неофициальном медальном зачете на Олимпиаде-2018 25.02.2018, 12:3310 Путин и Медведев поздравили российских хоккеистов с победой на Олимпиаде 25.02.2018, 12:020 В Великих Луках продолжают искать пропавшего почти год назад Владимира Уткина 25.02.2018, 11:370 До -25 градусов прогнозируют в Псковской области ночью 26 февраля
25.02.2018, 11:3425 Казаки вышли на патрулирование улиц Запсковья. ФОТО 25.02.2018, 11:141 Почти 550 млрд рублей потратили россияне на автомобили премиум-класса в 2017 году 25.02.2018, 10:510 Рекорды Псковской области установлены на региональном первенстве по плаванию 25.02.2018, 10:340 Как избежать пожара при эксплуатации печи, напоминают псковичам спасатели
25.02.2018, 10:0292 Хоккеисты из России стали обладателями «золота» на Олимпиаде в Пхенчхане 25.02.2018, 10:023 Водителей в Пскове сегодня ждут массовые проверки 25.02.2018, 09:543 В Псковской области проходит конкурс «Горжусь своим домом - своим двором» 25.02.2018, 09:275 Олимпийский комитет России назвал главный итог Игр в Пхенчхане
25.02.2018, 09:010 Заявление о голосовании по месту нахождения теперь можно подать в участковых избирательных комиссиях 24.02.2018, 22:1515 Художник по костюмам и художник-постановщик «Довлатова» получила «Серебряного медведя» на Берлинале 24.02.2018, 21:320 Теракт произошел в Йемене: 6 человек погибли и 43 пострадали 24.02.2018, 21:266 Более 85% читателей ПЛН верят в победу российских хоккеистов в финале Олимпийских Игр
24.02.2018, 21:0711 Псковичей предостерегают от дачи взяток сотрудникам ГИБДД 24.02.2018, 20:212 Правительство наделило Минтруд полномочиями по выплатам за первенца 24.02.2018, 19:4916 В РПЦ осудили предложение продавать лекарства в супермаркетах 24.02.2018, 19:064 Команда России сохранила 15 место в медальном зачете ОИ
24.02.2018, 18:4831 Станислав Говорухин раскритиковал «Довлатова» Германа-младшего 24.02.2018, 18:300 Канадские хоккеисты стали бронзовыми призерами ОИ, обыграв чехов - 6:4 24.02.2018, 18:1417 Интерактив: Паркуюсь, как хочу 24.02.2018, 17:50104 На встрече известных политиков и представителей штаба Грудинина с псковичами не обошлось без провокаций
24.02.2018, 17:334 Псковскому областному Собранию и российским олимпийцам посвятил свою победу в VIP-забеге «Лыжни России» Анатолий Тиханов 24.02.2018, 17:199 Более 2100 участников собрал региональный этап «Лыжни России» в Островском районе 24.02.2018, 16:580 Северный ветер и до -25 градусов прогнозируют в воскресенье в Псковской области 24.02.2018, 16:3122 В Риге прошел митинг в защиту русских школ
24.02.2018, 16:160 Как избежать пожара, рассказали жителям частного сектора в Великих Луках 24.02.2018, 15:557 Эксперты оценили вероятность победы хоккеистов России в финале Олимпийских Игр в 87% 24.02.2018, 15:3838 Фильм Германа-младшего «Довлатов» получил награду независимого жюри на 68-м Берлинале 24.02.2018, 15:240 МЧС призывает псковских водителей быть внимательнее на дороге
24.02.2018, 15:036 Рома Зверь снял селфи-клип о буднях социопата 24.02.2018, 14:45139 Интерактив: Новгородцы - герои, а псковичи – предатели? 24.02.2018, 14:2828 Епископ Сергий совершил монашеский постриг клирика Успенского подворья Святогорского монастыря 24.02.2018, 14:0916 Житель Оренбургской области украл из магазина в Пскове косметику и парфюмерию
24.02.2018, 13:3617 Кучма: Украина никогда не была полноценным государством 24.02.2018, 13:1430 Тульский избирком «заранее» сообщил о явке на выборах президента РФ 24.02.2018, 12:470 Более 2 тыс. контрактников ЗВО пройдут курс интенсивной подготовки в условиях зимних морозов 24.02.2018, 12:3111 Информацию о том, кто и что изобрел на Псковской земле, систематизировали специалисты ПОУНБ
24.02.2018, 12:022 Премьера музыкального проекта «Звук создан Богом» состоится сегодня в БКЗ филармонии 24.02.2018, 11:506 Бобслеистку Сергееву дисквалифицировали за допинг 24.02.2018, 11:360 Пешню, свисток и фонарик советуют брать с собой на зимнюю рыбалку псковичам 24.02.2018, 11:212 С 25 февраля заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в участковых избирательных комиссиях
24.02.2018, 11:055 Мошенница в зеленом пуховике лишила великолукскую пенсионерку 20 тыс рублей 24.02.2018, 10:422 Россияне Большунов и Ларьков завоевали серебро и бронзу в лыжном марафоне на Олимпиаде 24.02.2018, 10:3525 В Псковской области сохранятся аномальные холода 24.02.2018, 10:287 19-летняя псковичка украла продукты из магазина в Острове
24.02.2018, 10:120 Чемпионат СЗФО по грэпплингу стартует в Писковичах 24.02.2018, 10:0012 Псковичи сегодня смогут задать вопросы Сергею Удальцову, Елене Рохлиной и Максиму Шевченко 24.02.2018, 09:436 Около 1,5 тысяч жителей Псковской области сегодня выйдут на «Лыжню России» 23.02.2018, 22:013 Пользователи сети высмеяли «Макдоналдс» за глупый мем
23.02.2018, 21:270 Опубликовано расписание ледовой арены в Пскове на следующую неделю 23.02.2018, 21:140 Псковские артисты подарили защитникам Отечества праздничный концерт 23.02.2018, 21:023 В островской деревне Дарьино поставят новую автобусную остановку и поправят гнезда аистов 23.02.2018, 20:312 В Псковской области в течение марта будет проходить региональный этап Всероссийского хорового фестиваля
23.02.2018, 19:530 Повторно севший за руль нетрезвым великолучанин задержан сотрудниками ГИБДД 23.02.2018, 19:300 Как не замерзнуть в холода - советы псковских спасателей 23.02.2018, 19:184 В Великолукском районе иномарка протаранила металлическое ограждение моста и упала вниз 23.02.2018, 19:132 В рамках весеннего месячника в Великих Луках уберут мусор и сухую траву на территории парков и берегах рек
23.02.2018, 18:500 В военной комендатуре Пскова проходит подготовка военных полицейских к участию в международном конкурсе «Страж порядка» 23.02.2018, 18:241 Завершился прием заявок на конкурс плакатов ОНФ «День выборов» 23.02.2018, 17:540 До минус 26 градусов похолодает ночью в Псковской области 23.02.2018, 17:5110 В хоккейном финале Олимпиады встретятся команды России и Германии
23.02.2018, 17:220 23 февраля меню в армейских столовых разнообразят блюда национальных кухонь и выпечка 23.02.2018, 17:0545 Читающие рэп про выборы пенсионеры и кадеты вызвали гнев в сети 23.02.2018, 16:452 Студентка Великолукского медколледжа стала победителем регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Медицинский и социальный уход» 23.02.2018, 16:320 Псковичи почтили память Героя России Олега Зобова
23.02.2018, 16:260 Жители Крюков предъявили претензии к качеству питьевой воды и плавающему напряжению 23.02.2018, 16:100 В Пскове прошел торжественный прием в честь защитников Отечества 23.02.2018, 15:5064 Встреча представителей избирательного штаба Павла Грудинина с псковичами состоится 24 февраля 23.02.2018, 15:313 Паводковый период в Великих Луках может пройти в чуть более сложной обстановке, чем в предыдущие годы - чиновник
23.02.2018, 15:171 От вандальных надписей очищены объекты Варлаамского угла в Пскове 23.02.2018, 14:570 Увидеть мир, несмотря ни на что 23.02.2018, 14:430 Полиция продолжает розыск пенсионера из Великолукского дома-интерната 23.02.2018, 14:1312 Европейский Союз и Армения подписали документ о приоритетах партнерства
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru