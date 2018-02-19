Спорт

Рекорды Псковской области установлены на региональном первенстве по плаванию

В бассейне спорткомплекса СДЮСШОР по плаванию «Барс» прошло открытое первенство Псковской области по плаванию среди юношей и девушек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, в соревнованиях приняли участие 180 спортсменов 2000-2007 года рождения по квалификации – не ниже III спортивного разряда. Псковскую область представляли команды города Пскова (138 участников) и г. Великие Луки (6 участников). В качестве гостей выступила команда из Республики Карелия – 36 участников.

Одна из решаемых в ходе соревнований задач - выявление сильнейших пловцов и формирование сборных команд по плаванию для участия в первенстве России среди юношей и девушек и во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин».

В старшей возрастной группе среди юношей на трех дистанциях победил гость из Карелии Аркадий Дорофеев. Псковские пловцы - кандидаты в мастера спорта Станислав Домиенко, Станислав Степанов, Александр Мятыгин и представители команды Республики Карелия Артем Махилев и Александр Торопов победили на двух дистанциях. По одной победной дистанции у псковичей - кандидатов в мастера спорта Артема Савельева и Дениса Колесника и карельского пловца Микаэля Мякинена.

Среди девушек в старшей возрастной группе наиболее успешно выступили кандидаты в мастера спорта Кристина Каденова, Каролина Мордовцева (Псков) и Нелина Томко из Карелии. У них по три победных дистанции. Анна Николаева (Псков), Алина Иудкина и Дарья Павлова (Республика Карелия) победили на двух дистанциях каждая, кандидаты в мастера спорта Лина Салихова и Мария Фомина (Псков) одержали победу единожды.

Представители младшей возрастной группы кандидат в мастера спорта Андрей Селягин (Псков) и Алевтина Тихонова (Великие Луки) по пять раз поднимались на высшую ступеньку пьедестала почета. У великолучанки Алены Савуновой и псковской пловчихи Татьяны Степановой – по четыре победных дистанции. Варвара Степанова, Денис Зызин (Псков) и Егор Олешкевич (Карелия) стали победителями трижды.

В ходе соревнований четырнадцать псковских пловцов выполнили нормативы очередных спортивных разрядов.

Рекорды Псковской области установили кандидаты в мастера спорта Андрей Селягин (для возраста 13 лет на дистанции 200 м на спине) и Станислав Степанов (для возраста 14 лет на дистанции 200 м комплексное плавание). Абсолютный рекорд Псковской области установила кандидат в мастера спорта Каролина Мордовцева на дистанции 50 м вольный стиль.