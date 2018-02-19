Спорт

Путин и Медведев поздравили российских хоккеистов с победой на Олимпиаде

Главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что президент страны Владимир Путин поздравил национальную команду с победой в финале олимпийского турнира. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович, Медведев и Жуков. Было очень приятно, поздравляли. Служу России», - сказал Знарок.

Напомним, в финале олимпийского турнира сборная России в овертайме одержала победу над командой Германии со счетом 4:3.

Сборная России по хоккею завоевала золотые медали Олимпийских игр впервые за 26 лет. Последний раз российские хоккеисты становились олимпийскими чемпионами в 1992 году на Играх в Альбервиле в составе Объединенной команды.