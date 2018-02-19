Спорт

Великолукский «Экспресс» стал обладателем Кубка Юрия Ковалева турнира «Ворошиловские стрелки - 2018»

ФК «Экспресс»-2009 города Великие Луки во главе с Вячеславом Исаевым стал обладателем Кубка Юрия Ковалева XI традиционного турнира юных футболистов памяти В. Ф. Ворошилова «Ворошиловские стрелки - 2018». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

В финале «Экспресс» (Великие Луки) встретился с командой «Строгино «(Москва). Основное время тайма закончилось счетом 1:1. По пенальти счет изменился в сторону великолукских спортсменов — 3:1.

Голы забили Михаил Миляков и Денис Белов.