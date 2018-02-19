Спорт

Андрей Турчак: Корейская олимпиада подарила нам целый ряд новых звезд российского спорта

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак прокомментировал победу российских хоккеистов на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Спасибо нашим хоккеистам, спасибо нашим вчерашним юниорам во многих дисциплинах! Корейская олимпиада подарила нам целый ряд новых звезд российского спорта! Это лучший ответ на споры об отказе от участия. Трибуны во флагах России и гимн России от наших болельщиков и хоккеистов, заглушающий нейтральные мелодии олимпийского гимна», - написал Андрей Турчак на своей странице в Instagram.

Напомним, в финале олимпийского турнира сборная России в овертайме одержала победу над командой Германии со счетом 4:3.

Сборная России по хоккею завоевала золотые медали Олимпийских игр впервые за 26 лет. Последний раз российские хоккеисты становились олимпийскими чемпионами в 1992 году на Играх в Альбервиле в составе Объединенной команды.