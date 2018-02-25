Спорт

Команда из Кингисеппа присоединилась к акции «Снежный десант» в Псковской области

Спортивно-патриотическая акция «Снежный десант» в пятидесятый раз провела на карте Псковской области свои памятные маршруты по местам боевой славы. Традиционным организатором выступил Псковский клуб туристов при поддержке областной федерации скалолазания, альпинизма и спортивного туризма.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной общественной организации «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма», десятки спортсменов прошли в эти февральские дни многие километры лыжными и пешеходными маршрутами со всем необходимым снаряжением.

Слаженные туристские команды и небольшие компании друзей всех возрастов – от школьников до пенсионеров – посвятили свои путешествия подвигам войны. Некоторые походы проходили с «холодными» ночёвками, непосредственно в лесу.

«Особенно приятно, что в этом году к акции присоединилась команда федерации скалолазания и туризма города Кингисепп», - подчеркнули в федерации.