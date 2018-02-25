Спорт

9 медалей завоевали великолучане на открытом турнире «Звезда Валдая» по тайскому боксу

Великолукские спортсмены приняли участие в открытом турнире «Звезда Валдая» по тайскому боксу, который состоялся с 24 по 25 февраля в Твери. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, программа соревнований включала в себя предварительные поединки, а также полуфинальные и финальные поединки, которые прошли 25 февраля.

По результатам двух соревновательных дней великолукские боксеры, воспитанники Алексея Близнева, смогли завоевать 9 медалей. Золотые медали у Владислава Прошенкова, Даниила Кирпиченок, Вадима Шанина, Виктории Селиверстовой. Серебряными призерами стали Арина Алексеева, Иван Куприянцев, Кирилл Смольников, Владислав Морозов и Виталий Лугашев.