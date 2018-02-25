Спорт

Псковичи завоевали 15 медалей на первенстве СЗФО по боксу

С 19 по 24 февраля в городе Апатиты (Мурманская область) прошло первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 2004-2005 гг. р. и 2002-2003 гг. р. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Федерации по боксу, в соревнованиях принимали участие псковские спортсмены и завоевали 15 медалей различного достоинства.

Среди юношей 2004-2005 гг. р.

3 место заняли: Антон Коношенко (40 кг., Псков), Сергей Евдокимов (41,5 кг., Великие Луки), Александр Савельев (50 кг., Локня), Егор

Орлов (56 кг., Псков), Федор Осипов (59 кг., Локня), Денис Тарасов (59 кг., Великие Луки), Александр Федоров (62 кг., Псков).

2 место заняли: Иван Колядов (46 кг., Великие Луки), Максим Богов (48 кг., Псков) и Дмитрий Ефимов (41,5 кг., Дедовичи).

1 место занял Илья Сгибнев (+90 кг., Локня).

Среди юношей 2002-2003 гг. р.

3 места заняли: Григорий Зубков (57 кг., Псков), Александр Кальницкий (63 кг., Псков).

1 места заняли: Артур Кулаков (60 кг., Псков) и Савелий Юринов (66 кг., Пустошка).

Артур Кулаков был награжден специальным призом за лучшую тактико-техническую подготовку.

Спортсмены тренируются под руководством Вадима Голика, Алексея Орлова, Вячеслава и Александра Ярулиных, Николая Юринова, Александра Воробьева, Виктора Кириллова, Виктора Зенкова, Сергея Костюченкова.