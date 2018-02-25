Спорт

«Барсы-2» досрочно стали победителями первенства Псковской области по хоккею

В последних матчах, состоявшихся в минувшие выходные, стало окончательно ясно, кто завоевал награды первенства Псковской области по хоккею среди команд третьего дивизиона. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, судьбу «золота» по большому счету решил островский «Вектор», уступив «Звезде» 0:4. Победитель этого матча, взяв необходимые три очка, занял второе место в турнире.

Кроме того, победа «Звезды» позволила второй команде «Барсов» досрочно стать победителями Третьего дивизиона.

Обладателями бронзовых медалей стали хоккеисты «Вектора».

Отметим, что в первенстве Псковской области по хоккею среди команд третьего дивизиона участвуют в этом сезоне 9 команд. Турнир завершится 10 марта.