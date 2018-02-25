Спорт

Псковичи завоевали медали Открытого кубка Городов воинской славы по борьбе самбо в Колпино

23-25 февраля в городе Колпино проводился Открытый кубок Городов воинской славы по борьбе самбо среди юношей 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 годов рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской федерации самбо, в соревнованиях приняло участие около 350 человек из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия, Москвы, Пскова, Великих Лук и др.

От города Пскова выступили самбисты ДЮСШ «Мастер» и «Бригантины», всего 14 спортсменов.

В личном первенстве победителем стал Михаил Васильев в весовой категории до 72 кг (ДЮСШ «Мастер»).

2 место в весовой категории до 66 кг занял Иван Папин (ДЮСШ «Мастер»), он уступил сопернику из Санкт-Петербурга.

3 место завоевал Михаил Колыванов (ДЮСШ «Мастер») в весовой категории до 46 кг.

Данные соревнования являются подготовительным этапом к первенству СЗФО, которое пройдет 6-9 апреля 2018 года в г. Пскове.