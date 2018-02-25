Спорт

Псковичи присоединились к всероссийской акции «Знай наших!» в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области присоединились к организованной «Молодежкой ОНФ» всероссийской акции «Знай наших!» в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане, а также отстраненных от соревнований отечественных спортсменов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в День защитника Отечества общественники пришли поддержать участников городского турнира дворовых (любительских) команд по футболу. Матч проходил на стадионе «Машиностроитель» в областном центре.

Турнир дворовых (любительских) команд по футболу в Пскове собрал 16 команд-участниц не только из Пскова, но и из ряда районов области. Члены команд – футболисты-любители возрастом от 15 до 30 лет. В целом в турнире принимают участие около 200 спортсменов. Победитель финальной игры этого ежегодного турнира традиционно получит кубок и призы. В нынешнем году футбольный турнир в Пскове проходит в рамках всероссийской акции «Знай наших!» в поддержку российских олимпийцев.

«Матч состоится при любой погоде - именно так уверяли нас организаторы. И действительно, несмотря на крепкий мороз, на заснеженное поле стадиона вышли игроки любительских команд. Конечно, в первую очередь это спортивное состязание направлено на популяризацию зимних видов спорта и поднятие командного духа. Мы пришли поболеть за игроков и тем самым поддержать российских спортсменов на Олимпийских играх в Южной Корее, поддержать тех, кто не смог принять участие в Олимпиаде. Мы верим в будущее России», – отметил член регионального штаба ОНФ Сергей Елизаров.

Отметим, в рамках прошедшего мероприятия представители ОНФ высокого поднимали флаг России, поддерживая спортсменов. Флаг был поднят и при награждении. Суть акции «Знай наших!», прошедшей по всей стране, заключается в том, что молодежь, выступая на спортивных соревнованиях различного уровня по зимним видам спорта внутри страны, использует национальный флаг Российской Федерации, будь то круг почета, пьедестал или финишная прямая.