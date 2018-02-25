Спорт

В Пскове выбрали лучших стрелков

В Центре внешкольной работы «Патриот» состоялась церемония награждения победителей в лично-командном первенстве по пулевой стрельбе на Кубок главы города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», соревнования, проводимые в Пскове шестой год подряд, собрали более 260 псковичей разного возраста.

Участники первенства были поделены на три группы. Возраст в группах №1 и №2 - до 18 лет, в группе №3 - старше 18 лет. Все спортсмены выполняли упражнение: стрельба на дистанцию 25 м, лежа с упора. К участию в соревнованиях были допущены команды из 5 человек.

В командном зачете лучшими стали коллективы лицея №4, «Юный стрелок» (Центр «Патриот», тренер С. Никандрова) и еще одна команда Центра «Патриот». В личном первенстве лучшие результаты показали Михаил Трубчанинов, Дарья Алексеева, Алексей Матвеев, Ольга Бойкова, Сергей Леднев и Елена Иванова.

Глава Пскова Иван Цецерский вручил дипломы победителям, памятные подарки и кубки участникам соревнований. Руководитель Центра внешкольной работы «Патриот» Анатолий Мультах поздравил спортсменов-любителей с достигнутыми результатами и посоветовал не останавливаться на достигнутых результатах.

И сегодня же прозвучали поздравления в адрес Анатолия Мультаха. Неизменный руководитель Центра был награжден медалями Союза городов воинской славы и 100-летия РККА.