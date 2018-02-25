Спорт

Первенство Пскова по гребле-индор собрало более 100 участников

В спортивном зале гребной базы Детско-юношеской спортивной школы «Ника» прошло первенство города Пскова по гребле-индор, посвященное Дню защитника Отечества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в состязаниях приняли участие более 100 человек в пяти возрастных группах, среди которых были учащиеся ДЮСШ «Ника», спортсмены из поселка Дедовичи, ветераны.

Первые места в разных возрастных категориях завоевали воспитанники «Ники» Марина Луговцова, Максим Глушич, Ксения Неня, Иван Горбатенко. Кристина Виневская, Елизавета Сенина, Никита Михайлов и Владислав Панов из Дедовичей. Среди ветеранов лучшими стали Денис Николаев и Максим Бабаджанов (1 место), Алексей Егоров и Олег Николаев (2 место), Петр Яковлев (3 место).