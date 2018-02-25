Спорт

Объявлен список российских спортсменов, которые выступят на Паралимпиаде в Пхенчхане

Международный паралимпийский комитет (МПК) в понедельник, 26 февраля, объявил список российских спортсменов, которые примут участие в Играх-2018 в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

На Паралимпиаде выступят: лыжницы Акжана Абдикаримова, Наталья Братюк, Надежда Федорова, Марина Галицына, Ирина Гуляева, Мария Иовлева, Наталья Кочерова, Юлия Михеева, Анна Миленина, Екатерина Мошковская, Екатерины Румянцева и Марта Зайнуллина, горнолыжники Александра Францева, Анастасия Хорошева, Мария Папулова, Сергей Александров, Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Иван Францев, Алексей Микушин, Валерий Редкозубов и Александр Ветров, сноубордисты Владимир Игушкин, Михаил Слинкин и Александр Цыганков, а также команда по керлингу на колясках, в состав которой вошли Константин Курохтин, Марат Романов, Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

Отмечается, что список участвующих паралимпийцев не окончательный.