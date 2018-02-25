Спорт

6 новичков пополнили команду «Луки-Энергия»

26 февраля команда «Луки-Энергия» собралась на второй сбор и продолжила подготовку к весеннему этапу ФОНБЕТ-Первенства России. Этот учебно-тренировочный сбор продлится две недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

Планом УТС предусмотрены ежедневные занятия в залах и вечерние тренировки футболистов на заснеженном «Экспрессе».

В 5-дневной паузе между первым и вторым сбором в команде произошли изменения. Завершил карьеру игрока, перейдя на тренерскую работу, Евгений Лосев. Попрощался с коллективом защитник Вячеслав Раков и убыл в Калининград. Команду пополнили 6 новичков. Это 26-летний нападающий Дмитрий Белевитин, полузащитники - 24-летний Станислав Захарченко, 19-летний Владислав Разделкин и 31-летний Леонид Решетников, защитники 26-летний Валерий Сармонт и 23-летний Алексей Чубукин.

На этом сборе запланировано три спарринга. Четвертый зимний контрольный матч «Луки-Энергия» проведет 3 марта в Новополоцке, где сыграет с «Нафтаном». Команда, выступавшая в Высшей лиге белорусского чемпионата, в сезоне-2017 заняла последнее 16-е место и выбыла в Первую лигу.

Второй матч великолучане сыграют 7 марта в Витебске, где встретятся с дублерами ФК «Витебск». «Витебск» в прошлогоднем чемпионате Республики Беларусь финишировал на 8-м месте в Высшей лиге, а дублеры в своем турнире стали десятыми.

Завершит «Луки-Энергия» свой второй сбор 10 марта матчем в Смоленске, где проведет спарринг с «ЦРФСО». Это будет 9-й очный поединок географических соседей и соперников по группе «Запад» в ФОНБЕТ-Первенстве России. Единственную победу великолучане, благодаря дублю Дмитрия Белевитина в первом тайме, одержали над смолянами месяц назад - 10 февраля в Смоленске.