Спорт

Псковские легкоатлеты завоевали призовые места на турнире в Санкт-Петербурге

Команда легкоатлетов города Пскова вернулась с всероссийских соревнований «Кубок «Академия легкой атлетики», которые проходили в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков» со ссылкой на комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Три псковских спортсмена заняли призовые места. Так, 1 место в прыжках в длину завоевал Евгений Караваев, который установил рекорд соревнований - 7 м 18 см. Наталья Спиридонова заняла два призовых места: 2 место в прыжках в высоту и 3 место в прыжках в длину. Илья Кузьменко стал третьим в толкании ядра.

Все спортсмены являются воспитанниками ДЮСШ «Надежда». Тренируют легкоатлетов Вера Яковлева, Екатерина Алексеева и Константин Шабанов.