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Олимпийского медведя и свою спортивную форму передал Владислав Марченков в Музей спорта и олимпийского движения Псковского края

Участник Олимпийских игр-2018 Владислав Марченков передал в Музей спорта и олимпийского движения Псковского края, который существует при Великолукской академии физической культуры и спорта трофеи с Олимпиады.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, директору музея Дмитрию Белюкову Владислав Марченков вручил олимпийского медведя и свою спортивную форму, на которой оставил автограф. А затем с руководством вуза скелетонист поделился впечатлениями об Олимпиаде.

Он пообещал, что вернется на Олимпийские игры за «золотом», а пока он доволен результатом.

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Напомним, Владислав Марченков является студентом кафедры лыжного спорта ВЛГАФК.

Он стал 27 уроженцем Псковской области, который соприкоснулся с историей Олимпиады.