Спорт

«Луки-Энергия» в субботу сыграет товарищеский матч с новополоцким «Нафтаном»

Футбольный клуб «Луки-Энергия», продолжая второй учебно-тренировочный сбор, 3 марта проведет четвертый товарищеский выездной матч. В роли спарринг-партнера в этом поединке выступит новополоцкий ФК «Нафтан», возвратившийся по итогам прошлогоднего сезона в Первую лигу чемпионата Республики Беларусь.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей пресс-атташе клуба Владимир Богатырев, матч пройдет в Новополоцке на запасном поле стадиона «Атлант», расположенном в Парке культуры и отдыха на левом берегу Западной Двины. Начало встречи в 14.00.



Отмечается, что великолучане трижды играли товарищеские матчи в Новополоцке. В единственном поединке с дублем «Нафтана» они одержали победу с крупным счетом – 3.0, а оба поединка с основой дважды завершили вничью – 0.0.

Впервые «Луки-Энергия» сыграла в Новополоцке 11 марта 2015 года.