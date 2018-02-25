Спорт

В Пскове стартовали Игры боевых искусств, посвященные памяти героев 6-й роты

Сегодня, 1 марта, в Пскове состоялась торжественная церемония открытия Игр боевых искусств, посвященных памяти героев 6-й роты. В мероприятии приняли участие спортсмены, представители областных и городских органов власти, мастер спорта России по кикбоксингу, бронзовый призер первенства Европы и обладатель титулов чемпиона России и СНГ Сергей Колосов, воспитанники Псковского кадетского корпуса под руководством Дмитрия Зубова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, с приветственным словом к участникам соревнований обратилась заместитель главы Пскова Елена Полонская: «Уже 18 лет подряд мы со скорбью вспоминаем наших героев-десантников легендарной 6-й роты. Благодарная память о погибших героях всегда будет жить в наших сердцах. И чем дальше в прошлое уходит этот бой, тем явственнее величие подвига. Молодые ребята, отдавшие жизнь за Отечество, навсегда останутся для последующих поколений примером братства, силы духа, воинской доблести и самоотверженного служения Родине». Елена Полонская поблагодарила организаторов мероприятия за инициативу создания подобного рода соревнований в память о героях и пожелала участникам удачи и победы.

«Героическому подвигу 6-й роты посвящено много мероприятий в Пскове, одними из них являются и сегодняшние соревнования. Берите пример с наших десантников. Пусть от них к вам перейдут самые лучшие качества: чувство локтя, отвага, честность. Направляйте свою силу только на добрые дела», - подчеркнул председатель городского спорткомитета Александр Гаврилов.

«Главное - не победа, а то, что вы все свое мастерство, безошибочное выполнение приемов, сноровку и силу посвящаете памяти молодых ребят, героев 6-й роты. Пусть турнир принесет вам яркие победы и хорошее настроение. Будьте достойны подвига десантников», - призвал депутат гордумы Эдуард Белов.

Кроме того, свои яркие выступления подарил участникам и гостям соревнований ансамбль 76-й дивизии «Голубые молнии». В рамках соревнований собравшиеся почтили минутой молчания память героев- десантников. Победителям турнира были вручены медали, дипломы и памятные сувениры от организаторов соревнований.

Отметим, в соревнованиях по кикбоксингу приняли участие порядка 250 спортсменов из Пскова, Струг Красных, Великих Лук и Белоруссии в возрасте от 6 до 18 лет. Завтра соревнования продолжатся по самбо и карате.

Организаторами турнира выступили Союз боевых искусств Псковской области, Федерации кикбоксинга, самбо, всестилевого карате Псковской области. Личную поддержку оказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.