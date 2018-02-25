Спорт

Товарищеский матч ФК «Псков-747» и «Динамо-СПб-2» состоится завтра

Завтра, 2 марта, футболисты «Псков-747» на автобусе отправятся в Санкт-Петербург. Напомним, что в Северной столице псковская команда в рамках подготовки к возобновлению сезона-2017/18 проведет свой первый товарищеский матч. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча с «Динамо-Санкт-Петербург-2» пройдет на стадионе «Нова арена» и начнется в 14.00.

Главный тренер «сине-белых» Игорь Васильев принял решение взять в Санкт-Петербург следующих футболистов: вратари Михаил Малышев и Денис Долгий, полевые игроки Игорь Курбанов, Кирилл Турчин, Владислав Волков, Дмитрий Козюков, Константин Назимов, Арсений Ягодкин, Иван Ершов, Антон Ременчик, Руслан Суродин, Максим Булимов, Максим Сидорович, Владислав Сакадеев, Андрей Почипов, Дмитрий Мотлахов, Всеволод Федоров и Антон Шишаев.