Спорт

ФК «Луки-Энергия» сегодня сыграет товарищеский матч с новополоцким «Нафтаном»

Сегодня, 3 марта, футбольный клуб «Луки-Энергия», проведет четвертый товарищеский выездной матч в рамках второго учебно-тренировочного сбора. В роли спарринг-партнера в этом поединке выступит новополоцкий ФК «Нафтан», возвратившийся по итогам прошлогоднего сезона в Первую лигу чемпионата Республики Беларусь. Как ранее сообщил Псковской Ленте Новостей пресс-атташе клуба Владимир Богатырев, матч пройдет в Новополоцке на запасном поле стадиона «Атлант», расположенном в Парке культуры и отдыха на левом берегу Западной Двины.

Начало встречи в 14.00.

Великолучане играли товарищеские матчи в Новополоцке уже трижды. В единственном поединке с дублем «Нафтана» они одержали победу с крупным счетом – 3.0, а оба поединка с основой дважды завершили вничью - 0.0.

Впервые «Луки-Энергия» сыграла в Новополоцке 11 марта 2015 года.