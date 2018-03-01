Спорт

Псковская «Стрела» стала победителем турнира по футболу «Наше будущее»

На международном юношеском турнире по футболу «Наше будущее» среди команд 2010 года рождения (U-8) псковская «Стрела» (тренер Сергей Владимирович Коркунов) стала победителем турнира. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соревнования с участием 20 команд проводились в минском футбольном манеже с 1 по 3 марта 2018 года.

«Стрела» уступила лишь в одном матче (на групповой стадии турнира) и одержала шесть побед. В решающем встрече бой «Стреле» дали хозяева турнира минская «Смена», однако победу отпраздновали псковичи - 4:3.

Дмитрий Поздняков из «Стрелы» по итогам турнира удостоился от организаторов приза «Лучший бомбардир».

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:

• «Стрела» - Горожане-2 (Беларусь) 6:0

• «Стрела» - Сатурн (Раменское) 1:2

• «Стрела» - ДЮСШ Борисов (Беларусь) 10:0

• «Стрела» - Смена (Минск, Беларусь) 3:1

• «Стрела» - ФК Минск (Беларусь) 4:2 (четвертьфинал)

• «Стрела» - Уникум (Борисов, Беларусь) 3:0 (полуфинал)

• «Стрела» - Смена (Минск, Беларусь) 4:3 (финал)