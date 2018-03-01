Спорт

31-летний футболист сборной Италии умер из-за остановки сердца

Защитник «Фиорентины» и сборной Италии по футболу Давиде Астори скончался в возрасте 31 года. Он был найден мертвым в номере отеля в Удине, сообщает DELFI.

Предполагается, что футболист ушел из жизни во сне. У него остались дочь по имени Николь, ей два года.

Прокурор города Удине Антонио Де Николо назвал причину смерти капитана футбольного клуба «Фиорентина»: «Мы считаем, что игрок умер по причинам естественного характера, из-за остановки сердца». При этом он назвал «странным» то, что подобное произошло с профессиональным футболистом, которого ранее неоднократно обследовали.

Давиде Астори был воспитанником «Милана». По ходу карьеры он выступал за «Кальяри», «Рому» и «Фиорентину». На счету защитника 14 матчей в составе сборной Италии.

Все матчи 27-го тура Серии А, запланированные на 4 марта, отменены.