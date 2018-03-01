Спорт

Владислав Марченков о том, как стал скелетонистом, о длинных ногах и косых взглядах

Завершилась Олимпиада 2018 года. Она была особенной не только для всей России, но и для Псковщины. Два скелетониста - участника зимних олимпийских игр в Пхенчхане имеют псковские корни.

Выходцу из Себежского района Никите Трегубову удалось завоевать серебряную медаль в скелетоне. По сумме четырех попыток спортсмен показал результат 3 минуты 22,18 секунды.

Другой скелетонист ОАР - псковский спортсмен, выпускник Переслегинской гимназии Великолукского района, студент 2 курса ВЛГАФК направления «Физическая культура» Владислав Марченков занял 15-е место (+4,63)

Корреспонденту Псковской Ленты Новостей удалось пообщаться Владиславом Марченковым после того, как он вернулся в свой родной город.

- Владислав, расскажи, как ты начал свою спортивную карьеру. Ведь это совершенно нетипичный для Псковской области вид спорта?

- Начал заниматься я скелетоном уже в подростковом возрасте, мне было тогда 15 лет. До этого я окончил 9 классов МОУ «Переслегинская гимназия» Великолукского района. До переезда в Москву мы с моей сестрой Оксаной занимались спортивной аэробикой.

- После переезда в столицу поменялись увлечения?

- Можно сказать и так. Там я поступил в спортивный колледж, и заместитель директора учебного заведения предложил мне такой вид спорта. Посмотрел мои вступительные данные и сказал: «Давай, попробуй».

- На тот момент ты вообще представлял, что это за вид спорта?

- Да, я немного имел представления о скелетоне. Первое время казалось страшно, потом привык.

- Навыки в спортивной аэробике помогли? Вообще не жалеешь, что сменил профиль?

- Не жалею. Да, у меня были хорошие задатки, перспективы. Выступал, выигрывал… но душа не лежала. Хотелось что-нибудь интересней, адреналина…

- Какими данными должен обладать скелетонист?

- Должны быть ноги длинные, чтобы быстро бегать. Вес должен быть подходящий, чтобы быстро ехать.

- Травмоопасно на скорости 130 км/ч съезжать с горы вниз головой?

- Травмы чаще всего бывают не на самих соревнованиях, а на тренировках в летнее время подготовки. Тяжелые нагрузки: штанга, прыжки, а на трассе ударишься чуть-чуть, ушиб максимум получишь, ожог.

- Какие были первые результаты на соревнования?

- Неплохие. Через два года я попал в состав сборной, а еще через два отобрался на Олимпийские игры. Нужно постоянно работать. Ведь без труда не выловишь рыбку из пруда.

- Тогда давай поговорим об Олимпиаде. Какие впечатления от Олимпиады в Пхёнчхане.

- Там все было на уровне. Это настоящий спортивный праздник! Хочу сказать, что никаких конфликтов и косых взглядов не было в сторону российских спортсменов.

- Какую оценку ты даешь своему выступлению?

- Эти игры дали мне новый опыт для меня лично. Дальше буду работать больше. В принципе результатом я доволен. Конкуренция была высокой.

- В 2022 году собираешься вернуться за «золотом»?

- Безусловно, только за ним.