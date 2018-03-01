Спорт

ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с новополоцким «Нафтаном» - 1:1

«Луки-Энергия» продолжает готовиться к весеннему этапу ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Первым контрольным матчем второго учебно-тренировочного сбора великолучан стал выездной поединок с белорусским «Нафтаном». Новополоцкая команда, в прошлом сезоне выступавшая в Высшей лиге чемпионата Республики Беларусь в этом году опустилась в Первую лигу. Сопернику уже в конце марта предстоят официальные матчи первенства, тогда как у великолучан в запасе на пару недель больше.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клуба «Луки Энергия», в минувшую субботу соперники в третий раз вышли на запасное поле стадиона «Атлант» в Новополоцке. Несмотря на календарь, зима явно не торопилась передавать эстафету весне. Термометр демонстрировал 7 градусов мороза.



Футболистам обеих команд приходилось бороться не только с соперниками, морозом и ветром, но и с замерзшим полем. Первая половина матча прошла во взаимных атаках без завершающих ударов по воротам. Чаще атаковали великолучане, что и не удивительно при их территориальном и игровом преимуществе.

На 7-й минуте второй половины встречи хозяева сумели выйти вперед.



Сергей Осадчук принял решение заменить 26-летнего Дмитрия Белевитина, дав ему отдохнуть. Вместо него он выпустил 17-летнего Кирилла Кислицина. Юный нападающий не стушевался и уверенно вошел в игру. «Луки-Энергия» атаковала уже большими силами, оставив на своей половине поля только защитников. Возросло количество угловых, вырос и эмоциональный накал в штрафной хозяев. У ворот «Нафтана», несмотря на мороз, стало довольно жарко. Игра шла по сценарию великолучан. Вероятность победного гола «Луки-Энергии» резко возросла. У хозяев все меньше и меньше появлялось возможностей «огрызаться» контратаками.





Тем не менее, финальный свисток главного арбитра застал «Нафтан» в атаке и зафиксировал ничью уже в третьей встрече «Луки-Энергии» с «Нафтаном». Правда, в отличие от двух предыдущих безголевых – 1:1.