ПФЛ уведомила о переносе матча «Луки-Энергия» – «Псков-747»

Администрация Профессиональной футбольной Лиги, согласовала и уведомила клубы группы «Запад» о переносе матчей весенней части ФОНБЕТ-Первенства России ПФЛ сезона-2017/18. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной федерации футбола.
Основываясь на положениях Регламента ФОНБЕТ- Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017-2018 годов, принимая во внимание принципы составления и действия календаря соревнований в течение спортивного сезона, учитывая согласованную позицию футбольных клубов по дате проведения соответствующего матча тура Первенства, приняла решение перенести следующие матчи:
Таким образом, гостевой матч «Псков-747» с «Луки-Энергия» (Великие Луки) состоится в пятницу 27 апреля.