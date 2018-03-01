ПФЛ уведомила о переносе матча «Луки-Энергия» – «Псков-747»

Проводить Игоря Калашникова в последний путь пришли сотни человек

В Опочке возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре двоих детей

В понедельник на трассе Р-23 будет ограничено движение в связи с дорожными работами

В январе в Псковской области умерло свыше 1000 человек, а родилось немногим больше 500

На Ксению Собчак напали и облили водой

Жительницу Печор не могут переселить из аварийного жилья, потому что новое разграблено

Накануне «Оскара» в Голливуде раздали премию за худшие фильмы 2017 года

Об особенностях законодательства в сфере трудовой миграции рассказали в УМВД России по Псковской области

Два ребенка погибли в результате пожара в Опочецком районе

Трампу понравилась перспектива «пожизненного» президентства

В псковской полиции рассказали, как обезопасить квартиры от краж