Спорт

Великолучанин Мухаммад Шехов одержал победу в матче с индийскими боксерами

Великолукский спортсмен Мухаммад Шехов одержал победу в составе команды в матче группового этапа Всемирной серии бокса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Великолукской академии физической культуры и спорта.

Боксеры российской команды Patriot Boxing Team победили индийскую команду Indian Tigers в матче группового этапа Всемирной серии бокса (WSB).

Встреча группы С, прошедшая 2 марта в Казани, завершилась со счетом 4:1. Победу принесли Мухаммад Шехов (до 56 кг), Радмир Абдурахманов (до 64 кг), Рамазан Саадуев (до 75 кг) и Антон Зайцев (до 91 кг). Поражение потерпел Доржо Раднаев (46-49 кг).

11 марта «Patriot Boxing Team» предстоит сразиться с казахстанским клубом «Astana Arlans» в Санкт-Петербурге (Россия). Напомним, 24 февраля эти команды уже встречались в Щучинске. Боксеры «Astana Arlans» - Темиртас Жусупов (45 кг), Ильяс Сулейменов (56 кг), Дилмурат Мижитов (64 кг), Абильхан Аманкул (75 кг) и Нурбол Алтаев (91 кг) - уверенно победили со счетом 5:0.

Мухаммад Шехов является мастером спорта международного класса по боксу, магистрантом первого года обучения Великолукской академии физической культуры и спорта.